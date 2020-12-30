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Kabakcı, Talas Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yeni hizmete başlayan Talas Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.


Gençlik Merkezi içerisinde bulunan Cimnastik Salonu, Spor Salonu ve Gençlik Merkezi etkinlik Odalarında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kabakcı, Cimnastik sporcularının antrenmanı izleyerek, sporcularla bir süre sohbet etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için son derece modern tesis olan Talas Gençlik Merkezimiz Kayseri'ye, gençlerimize ve sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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