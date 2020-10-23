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Kabakçı, tesis ziyaretlerine devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bir ay önce atanan Ali İhsan Kabakçı, Kayseri’deki tesisleri ziyaret ederek bilgi almaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bir ay önce atanan Ali İhsan Kabakçı, Kayseri'deki tesisleri ziyaret ederek bilgi almaya devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Sarıoğlan, Felahiye, Akkışla, Özvatan ve Bünyan ilçelerindeki tesisleri ziyaret etti. Kabakçı, ziyaretlerinde tesis amirlerinden tesislerin özellikleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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