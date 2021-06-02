İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezinde Türkmen çocuklarla bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2020-1 Proje Döneminde desteklediği Gültepe Spor Kulübünün “T Gençlerin Sporla Sosyal Uyumunun Güçlendirilmesi” projesine katılan Türkmen çocuklar İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yla buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, proje koordinatörlerinde proje hakkında bilgi aldı ve Türkmen çocuklarla sohbet etti.


Program sonrasında Talas Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.