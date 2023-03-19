Kabakcı ve Önal, Pınarbaşı Stadı'nı inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Pınarbaşı İlçe Stadı'nda; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal inceleme yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Pınarbaşı İlçe Stadı'nın kabulü geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Kabulün gerçekleşmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ve ASKF yönetimi, Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan, Gençlik İl Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel incelemelerde bulundu.