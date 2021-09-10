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Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Şube Müdürü Cemil Kayhan ile Yeşilhisar’da yurt yapılması planlanan bina ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Şube Müdürü Cemil Kayhan ile Yeşilhisar'da yurt yapılması planlanan bina ile ilgili incelemelerde bulundu.


İncelemelerin ardından açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi'ne ait olan bina ilgili Başkan Beyle incelemelerde bulunduk. Yurt binasıyla ilgili bakanlığımızla resmi işlemleri hızlandıracağız” dedi.

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