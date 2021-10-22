İhlas Haber Ajansı

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Kablo çalarken suçüstü yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de 10 bin TL değerinde kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 10 bin TL değerinde kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde menholden (kontrol bacası) hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 10 bin TL değerinde kablo çalan A.H.D.'yi suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına aldı. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, suça konu kablo, olayda kullanılan bir adet demir kesme ve bir çift eldiven ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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