Kablo çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre 7 bin TL değerinde 100 metre kablonun çalınması olayı ile Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin S.K. olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.K. yakalanırken yapılan aramalarda ise çalınan kablolar ele geçirildi.

S.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.