İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızı polisten kaçamadı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iletişim kablosu çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iletişim kablosu çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 600 metre iletişim kablosu çalınması olayıyla ilgili olarak Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını H.A.'nın (27) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. H.A., düzenlenen operasyonla polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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