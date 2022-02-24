Kablo hırsızı yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde meydana gelen haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayları ile ilgili 1 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbayır Mahallesinde haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlık olaylarının meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığınca, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen K.E.; Jandarma Dedektifleri JASAT ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplam 16 faili meçhul haberleşme enerji ve nakil kablosu hırsızlık olayları aydınlatılırken şüpheli K.E.; işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.