İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Kayseri’de haberleşme kabloları çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri'de haberleşme kabloları çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde çok sayıda enerji ve haberleşme kablosu hırsızlığı ve kurum ve kuruluşlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT Jandarma Dedektifleri kablo çalan şüphelilerin F.İ., H.S., T.A., Z.S. ve İ.Y. olduğunu tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Karakoldaki işlemleri tamamlanan F.İ. , H.S., T.A. ve Z.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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