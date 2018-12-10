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Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişiyi yakaladı.

Kayseri'de jandarma ekipleri haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril mahallesinde, Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosunun kesildiği tespit etti. Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen N.S. ve K.S., olayda kullanılan araç ve suç aletleri ile birlikte kesmiş oldukları bin 200 metre uzunluğundaki Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin aynı gün Kocasinan ilçesi Kuşcu mahallesinde de Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.


Şüpheliler N.S. ve K.S., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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