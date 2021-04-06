Kaçak av yapanlara ceza yağdı

Av esnasında tüfeklerini haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmayan 84 kişi hakkında 42 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken tüfeklerine ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden el konularak mülkiyetleri kamuya geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Bu türlü cezalara maruz kalmaması için ava çıkacak vatandaşlarımızın avlanma ruhsatları ile ava çıkmaları, av hayvanların eş tutma, üreme, yavru büyütme gibi evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olan av sezonlarının açılış kapanış zamanlarına dikkat etmeleri, ava kapatılmış yasak sahalarda avlanmamaları gerekmektedir. Milli park sahalarında cezalar iki kat uygulandığı için avlanma sınırlarına özen göstermeleri, tüfeklerini haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmaları, canlı mühre ve çığırtkanlar ile ses yayan ve görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları, meskûn mahallerde, kara yollarına 300 metre mesafede ve piknik alanlarında avlanmamaları avcı dostlarımızın mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir. Avlanma belgesine sahip olmak için kurs bitirme belgesi, kimlik fotokopisi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve vergi dairesine yatacak harç makbuzu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir. 7 Mart 2021 tarihinde av sezonu kapanmış olup açılış zamanı ise Merkez Av Komisyonunca alınan kararlar neticesinde belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.