Kaçak cep telefonu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışından gelen gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlama suretiyle illegal yollardan kullanıma sunan şahıslar Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

İşyerlerinde E.N. ve M.B isimli yabancı uyruklu şahıslar klonlama işlemi yaparken suç üstü yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı cep telefonu ve kaçak telefonlara İMEİ numarası yükleyen 2 adet cihaz ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.