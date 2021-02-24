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Kaçak ilaç operasyonu

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1093 adet yabancı menşeili kaçak ilaç ile 588 kutu eczanelerde satılması gereken ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1093 adet yabancı menşeili kaçak ilaç ile 588 kutu eczanelerde satılması gereken ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye uyruklu H.S. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.


Suriye uyruklu şahısları muayene ettikten sonra ikametinde bulundurduğu ilaçları sattığı belirlenen H.S.'nin evinde yapılan aramalarda 1093 adet yabancı menşeili kaçak ilaç, 588 kutu ilaç ve hasta muayenesinde kullanılan tıbbi malzemeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.S. hakkında işlem başlatıldı.

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