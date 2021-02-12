Kaçakçılık polisinden 900 bin TL'lik operasyon

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. Evde yapılan aramalarda gümrüklenmiş değeri 900 bin TL olan 80 bin 134 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda M.İ. ve B.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.