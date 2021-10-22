Kaçış Rampası faciayı önledi

Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan kamyon sürücüsü, kaçış rampasına girerek olası faciayı önledi.

Erciyes Dağı'ndan iniş güzergahında ilçe girişinde bulunan kaçış rampası, olası bir faciayı önledi. Gece saatlerinde freni patlayan 06 CIM 343 plakalı kamyon sürücüsü, kamyonu kaçış rampasına sürdü. Kaçış rampasında hızı düşen kamyon sürücüsü olayı hafif yaralı olarak atlattı. Geçtiğimiz yıllarda, Erciyes'ten inerken freni patlayan araçların neden olduğu kazalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, yetkililer bu tür kazaların önüne geçmek için kaçış rampası yapmıştı.