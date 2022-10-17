İhlas Haber Ajansı

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Kaçış rampası faciayı önledi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni tutmayan kamyonun kaçış rampasında durması faciayı önledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni tutmayan kamyonun kaçış rampasında durması faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Develi istikametine giden 06 CDM 246 plakalı mobilya yüklü kamyonun Aksu mevkiinde yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı. Frenlerin tutmadığını fark eden kamyon sürücüsü aracı kaçış rampasına sürerek durdurdu.


Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sürücünün içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonu kaçış rampasına sürmesi de meydana gelebilecek bir facianın önüne geçti.

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