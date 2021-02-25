Kadın başkanın ilk icraatı temizlik oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Gültepespor'un başkanlığına seçilen Hülya Doğan, ilk icraat olarak kulüp temizliği ve dezenfeksiyonunu yaptı. Doğan, “Bir anne olarak kulüpte çalışmalarıma temizlik ile başladım” dedi.

Kayseri'de Berna Gözbaşı'nın ardından ikinci kadın kulüp başkanı olan Hülya Doğan, kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı görevine getirilen Doğan, pandemi nedeniyle liglerin oynanamamasını fırsat bilerek kulüp tesisleri ile ilgilenerek işlerine başladı. Temizlik şirketi sahibi olan Hülya Doğan, Gültepespor'un Argıncık'ta bulunan kulüp binasının temizliğini yaptırdı. Kulüp öncelikle baştan aşağı temizlenirken ardından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Doğan, “Bir anne olarak işe temizlik ile başlamamdan doğal bir şey olamazdı. Çocuklarımızın daha temiz sağlıklı hijyen açısından güvenilir ortamlarda spor yapmasını sağlamak en başta bir anne olarak görevim. Her 15 günde bir bu temizlik çalışmalarını yaptıracağız. Sportif konulara ise daha sonra eğileceğiz. Zira liglerin oynanma tarihi henüz net değil” dedi. Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman ise, “Başkanımızın temizlik konusundaki hassasiyeti bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın hijyenik bir ortamda spor yapmaları bizleri mutlu edecek” dedi.