Kadın Girişimcilerden Başkan Büyüksimitci'ye Ziyaret

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve Kurul Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kadın girişimcileri Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duyduğu memnuniyeti idile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin zenginleşmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunu belirterek, kadınların işgücüne katılımının, erkeklerin seviyesine çıkması durumunda, ekonominin yüzde 20 daha fazla büyüyeceğini söyledi.

Türkiye'de kadın girişimci sayısını arttırmak ve mevcut kadın girişimcileri desteklemek için en kapsayıcı ve etkili yapının, 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde kurulduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu yapı sayesinde 10 sene önce 75 bin olan kadın girişimci sayısının bugün 130 bine geldiğini aktardı.

Bu manada Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu'nun çok etkili ve çok başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, kadın girişimcilerin önünü açacak her türlü projeye KAYSO olarak katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ise, yaklaşık iki ay önce göreve geldiklerini belirterek, TOBB çatısı altında 25 ilde devam eden Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ve She Means Business Projeleri hakkında bilgiler verdi.

Girişimcilik Atölyesi Projesi hakkında da bilgiler aktaran İlgü, “Girişimcilik Atölyesi projemiz, gerek girişimci adayları kadınların, gerekse iş sahibi kadınların işe başlarken ve iş hayatı devam ederken karşılaştığı sorunlar konusunda danışmanlık alabileceği çözüm bulabileceği eğitim alabileceği bir danışma merkezi olacak” dedi.

İlgü, işbirlikleri ve desteklerinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür etti.