Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kayseri'de müşteri kılığında taksiye binerek kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan 115 saatlik güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan 53 yaşındaki M.K. adlı kadın, taksiye müşteri kılığında binen kişi tarafından bıçak zoruyla parasının ve cep telefonunun gasp edildiğini ihbar etti. İhbar üzerine Kayseri Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda şüphelinin 22 yaşındaki Y.O. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Y.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.