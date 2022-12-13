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Kadınlar 1. Futbol Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Kocaeli Kadın Futbol: 0

Türkiye Kadınlar 1.

Futbol Ligi'nde Kayseri Kadın Futbol ile Kocaeli Kadın futbol maçı golsüz berabere kaldı.


Stat: Sümer 1 Nolu


Hakemler: Caner Kalem, Harun Soyeşik, Mustafa Kadıoğlu


Yuaktel Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, Cansel Yiğit, Rabia Koç, Zeynep Bilir, Pınar Çeri,(Dk.90 Esra Kılıçkaya), Mine Okaytu, Mualla Karanfil, (Dk.82 Nagehan Tuğar), Bahar Özen, Merve Fırtına


Kocaeli Kadın Futbol: Cemre Ustaoğlu, Sude Dağdelen, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Sıla Fidan, Şeyda Peçe, (Dk.60 Kerime Kaymaz), Feyza Ece Uslu, Sultan Akyol, Ceyda Naz Özgen, Hilal Karagöz,(Dk.78 Beyza Er), Aleyna Ata

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