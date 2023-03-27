Kadınlar 1. Lig 21. hafta: Yukatel Kayseri Kadın FK: 3 - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1

Kadınlar 1.
Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 21. haftasında evinde oynadığı maçta Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Yasin Emre Ceylan, Hatice Yüceyurt, Kenan Erdoğan
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, Josghume Aliyeva, (İrem Karaday dk. 88), Canset Yiğit, (İlayda Karakaya dk. 46), Rabia Behlül Koç, Zeynep Bilir, (Şeyma Yücel dk. 81), Elvin Kılınç, Mine Okaytu, (Mualla Karanfil dk. 85), Arzu Sümeyye Uçar, (Nagehan Tulğar dk. 46), Medine Aykaç, Bola Sofiyat Oladiti
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: Eylem Özbütün, Seyim Zehra Şeker, Şazimet Özbey, (Öykü Kıyak dk. 46), Yağmur Topuz, Güleser Selvi Selvi, Erica Parker Donbou, (Elif Yamanoğlu dk. 14), Ezgi Eyüpoğlu, (Ceysu Akbaş dk. 80), Dilara Erkan, Ceren Özge Doru, Havvanur Balcı, Saio M. Quraishi
Goller: Zeynep Bilir (Dk. 4, 20, 56) (Yukatel Kayseri Kadın FK), Öykü Kıyak (Dk. 59) (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor)