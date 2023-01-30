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Kadınlar 1. Lig: Adam Voleybol: 3 - Kayseri Atletikspor: 0

Kadınlar 1.

Lig B Grubu'nda Adam Voleybol ile Medipax Kayseri Atletikspor karşılaştı. Ev sahibi ekip Adam Voleybol karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla kazanan ekip oldu.


Salon: Gaziantep Şahinbey Spor Salonu


Hakemler: Kadir Girente, Bedia Kalender


Adam Voleybol: Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Gülçin Doğan, Britney Rose, Beril Buke, Firdevs Kiremitçi, Duygu Uçdağ, Yaren Hatipoğlu, Esra Şen, Irmak Keskin, Esra Nur Solgan, Tatiana Kostina, Pelin Beydüz


Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Mervenur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Beril Tozlu, Leyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar


Setler:


1.Set: 25-13 (Adam Voleybol lehine)


2.Set: 25-21 (Adam Voleybol lehine)


3.Set: 25-23 (Adam Voleybol lehine)


Süre: 21-27-32 (80 dakika)

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