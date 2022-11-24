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Kadınlar 1. Lig B Grubu 7. Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.

Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 7. haftasında evinde oynadığı maçta Merinos'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu


Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu


Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz


Merinos: Berrak Deniz, Ecem Vatansever, Melike Nezihe, Viktoryia Siakretava, Esra Demirkıran, Gizem Bayraktar, Melis Demir, Neslişah Akar, Zeynep Sude, Halime Kübra, Şiirsel Merve, Ece Tan


Setler:


18-25 (Merinos lehine)


25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)


25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)


28-26 (Kayseri Atletikspor lehine)


Süre: 24-28-25-31 (108 dakika)

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