Kadınlar 1. Lig B Grubu 7. Hafta

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.
Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 7. haftasında evinde oynadığı maçta Merinos'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz
Merinos: Berrak Deniz, Ecem Vatansever, Melike Nezihe, Viktoryia Siakretava, Esra Demirkıran, Gizem Bayraktar, Melis Demir, Neslişah Akar, Zeynep Sude, Halime Kübra, Şiirsel Merve, Ece Tan
Setler:
18-25 (Merinos lehine)
25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)
25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)
28-26 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 24-28-25-31 (108 dakika)