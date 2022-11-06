Kadınlar 1. Lig B Grubu

Kayseri Atletikspor deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybola 3-2 kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybol'a 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup oldu.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Yıldıray Turan
ALS Halk Voleybol: Zehra Işıldar Tonge, Candan Onayi Tuğçe atıcı, Martinez Natalia, Merve Aktaş, Elif Kapar, Sultan Çevik Kartalkanat, Gizem Melis Akyaycı, Gina Casilla, Irmak Gürsoy, Aysin Yardımcı
Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Merve Nur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Berna Demirci, Berra Ereni Leyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar
Setler:
16-25 (Kayseri Atletikspor lehine)
20-25 (Kayseri Atletikspor lehine)
25-22 (ALS Halk Voleybol lehine)
25-21 (ALS Halk Voleybol lehine)
17-15 (ALS Halk Voleybol lehine)
Süre: 22-26-31-28-22 (132 dakika)