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Kadınlar 1. Lig B Grubu

Kayseri Atletikspor deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybola 3-2 kaybetti.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybol'a 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup oldu.


Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu


Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Yıldıray Turan


ALS Halk Voleybol: Zehra Işıldar Tonge, Candan Onayi Tuğçe atıcı, Martinez Natalia, Merve Aktaş, Elif Kapar, Sultan Çevik Kartalkanat, Gizem Melis Akyaycı, Gina Casilla, Irmak Gürsoy, Aysin Yardımcı


Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Merve Nur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Berna Demirci, Berra Ereni Leyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar


Setler:


16-25 (Kayseri Atletikspor lehine)


20-25 (Kayseri Atletikspor lehine)


25-22 (ALS Halk Voleybol lehine)


25-21 (ALS Halk Voleybol lehine)


17-15 (ALS Halk Voleybol lehine)


Süre: 22-26-31-28-22 (132 dakika)

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