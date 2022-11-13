Kadınlar 1. Lig B Grubu

Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, evinde oynadığı maçta Gaziantep ekibi Adam Voleybol'a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle gruptaki üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı

Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz

Adam Voleybol: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan, Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz

Setler:

27 - 25 (Kayseri Atletikspor lehine)

30 - 32 (Adam Voleybol lehine)

22 - 25 (Adam Voleybol lehine)

23 - 25 (Adam Voleybol lehine)

Süre: 29-39-28-29 (125 dakika)

İhraç: Cengiz Akarçeşme (Adam Voleybol)