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Kadınlar 1. Lig B Grubu

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1.

Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, evinde oynadığı maçta Gaziantep ekibi Adam Voleybol'a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle gruptaki üçüncü mağlubiyetini aldı.


Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu


HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı


Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz


Adam Voleybol: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan, Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz


Setler:


27 - 25 (Kayseri Atletikspor lehine)


30 - 32 (Adam Voleybol lehine)


22 - 25 (Adam Voleybol lehine)


23 - 25 (Adam Voleybol lehine)


Süre: 29-39-28-29 (125 dakika)


İhraç: Cengiz Akarçeşme (Adam Voleybol)

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