Kadınlar 1. Lig B Grubu

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Lig B. Grubunda Kayseri Atletikspor, Bahçelievler Belediyespor deplasmanından galibiyetle döndü.
Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 6. haftasında İstanbul'da oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mavi beyazlılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Salon: İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Acar, Mehmet Ali Çiftçi
Bahçelievler Belediyespor: Deniz Devrim, Agbortabi, Bilge Yıldırım, Aleyna Havva, Nina Nesimovic, Nergis Özlen, Elif Naz, M. Nehir Kiraz, Zeynep Yeşilova, İdil Gür, Beril Karaduman, Şule Karpuz, Beyza Elif
Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Merve Nur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Berra Eren, Leyva Leslie, Şevval Uçar, Berna Demirci, Zeynep Batmaz
Setler:
1.Set 22-25(Atletikspor lehine)
2.Set 22-25 (Atletikspor lehine)
3.Set 25-15 (Bahçelievler Belediyespor lehine)
4.Set 23-25 (Atletikspor lehine)
Süre: 27-30-25-29 (111 dakika)