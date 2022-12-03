İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar 1. Lig B Grubu

Kadınlar 1.

Lig B Grubu'nda ligin 9. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor ile Tarsus Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazanarak zirve takibini sürdürdü.


Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu


Hakemler: Aysim Koşar, Sadık Canyurt


Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L), (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz


Tarsus Belediyespor: Özge Arslanalp, Adhiambo Veronica, Amina Durovic, Mehtap Öztunalı, Elif Merve, Beyzanur Kayaer, Dilara Yeşil (L), Simay Örgün, Didem Uysal, Selmin Karahan


Setler:


25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)


25 - 23 (Kayseri Atletikspor lehine)


25 - 17 (Kayseri Atletikspor lehine)


Süre: 23-26-23 (72 dakika)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.