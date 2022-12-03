Kadınlar 1.
Lig B Grubu'nda ligin 9. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor ile Tarsus Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Aysim Koşar, Sadık Canyurt
Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L), (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz
Tarsus Belediyespor: Özge Arslanalp, Adhiambo Veronica, Amina Durovic, Mehtap Öztunalı, Elif Merve, Beyzanur Kayaer, Dilara Yeşil (L), Simay Örgün, Didem Uysal, Selmin Karahan
Setler:
25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 23 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 17 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 23-26-23 (72 dakika)