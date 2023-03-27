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Kadınlar 1. Lig B Grubu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.

Lig B Grubu ekiplerinden Medipax Kayseri Atletikspor, dün evinde oynadığı maçta Karayollarına 3-1 mağlup oldu.


Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu


Hakemler: Alparslan Gerçel, Ömer Açıcı


Kayseri Atletikspor: Esra İnce, Mervenur Oktay, Beyza Doğan, Deniz Emrelli, Halenur Baytemur, Patricia Leyva Lislie, Şevval Uçar, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz


Karayollar: Ezgi Arslan, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Andrea Mitrovic, Fatmanur Yılmaz, Eylül Karadaş, Dilara Bağcı, Ece Morova, Melisa Bükmen, Zeliha Küçükkarakaş, Seliş Selvi, Sıla Saraçbaş, Sezen Keşkekoğlu, Melis Demir


Setler:


1.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)


2.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)


3.Set: 25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)


4.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)


Süre: 22-24-23-26 (95 dakika)

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