Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.
Lig B Grubu ekiplerinden Medipax Kayseri Atletikspor, dün evinde oynadığı maçta Karayollarına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Alparslan Gerçel, Ömer Açıcı
Kayseri Atletikspor: Esra İnce, Mervenur Oktay, Beyza Doğan, Deniz Emrelli, Halenur Baytemur, Patricia Leyva Lislie, Şevval Uçar, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz
Karayollar: Ezgi Arslan, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Andrea Mitrovic, Fatmanur Yılmaz, Eylül Karadaş, Dilara Bağcı, Ece Morova, Melisa Bükmen, Zeliha Küçükkarakaş, Seliş Selvi, Sıla Saraçbaş, Sezen Keşkekoğlu, Melis Demir
Setler:
1.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
2.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
3.Set: 25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
4.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
Süre: 22-24-23-26 (95 dakika)