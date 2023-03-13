Kadınlar 1. Lig B Grubu: Kayseri Atletikspor: 3 - Günseven Şalgam Ereğli Bld.: 0

TVF Kadınlar 1.
Lig B Grubu'nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dün evinde oynadığı maçta Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Salon: Gevher Nesibe Salonu Salonu
Hakemler: Alparslan Gerçel, Ömer Açıcı
Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Merve Nur Oktay, Esra İnce, Halenur Baytemur, Beril Tozlu, Tagle Leyva, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar
Günseven Şalgam Ereğli Bld: Anastasia Hrechana, Naz Akyüz, Yaren Balbay, Rabia Bayramoğlu, Müesser Yılmaz, Meltem Yüksel, Münevver Ercan, Saniye Naz Alnıaçık
Setler:
1.Set: 25-15 (Medipax Kayseri Atletikspor lehine)
2.Set: 25-12 (Medipax Kayseri Atletikspor lehine)
3.Set: 25-16 (Medipax Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 20-19-20 (59 dakika)