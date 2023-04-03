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Kadınlar 1. Lig B Grubu: Kayseri Atletikspor: 3- Limaspor: 0

Kadınlar 1.

Lig B Grubunda ligin 2.haftasında Kayseri Atletikspor ile Limaspor karşı karşıya geldi. Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazandı.



Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu


Hakemler: Ömer Açıcı, Murat Koçak


Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Esra İnce, Mervenur Oktay, Halenur Baytemur, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Lislie, Şevval Uçar, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz


Limaspor: Zeynep Olcay, Deren Çukur, Mari Yamada, Melike Topçu, Nehir Dilek, Sudenaz Demic, Nazlı Kozinoğlu, Ayça Bilken


Setler:


1.Set: 25 -14 (Kayseri Atletikspor lehine)


2.Set: 25 -16 (Kayseri Atletikspor lehine)


3.Set: 25 -13 (Kayseri Atletikspor lehine)


Süre:


18-20-16 (54 dakika)

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