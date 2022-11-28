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Kadınlar 1. Lig: Günseven Şalgam Ereğli Bld: 3- Kayseri Atletikspor: 1

Voleybol Kadınlar 1.

Ligde mücadele eden Medipax Kasyeri Atletikspor dün deplasmanda oynadığı müsabakada Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu ve iki maç sonra kaybetti.



Salon: Ereğli Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Halit Cerit, Zekiye Pamuk


Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor: Duru Asali, Şeyma Gülsüm, Nilay Mutlu, Betül Dinç, Gözde Tektahtasız, Begüm Yıldız Kanat, Kübra Koşmaz, Nurhan İnce, Tea Terzievska, Melis Yalnız, Saniye Naz Alnıaçık


Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Merve Nur Oktay, Merve Nur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Berna Demirci, Berra Eren, Tagle Leslie, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar


Setler:


25-22 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)


25-27 (Kayseri Atletikspor lehine)


25-22 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)


25-20 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)


Süre: 26-31-28-27 (112 dakika)

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