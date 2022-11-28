Kadınlar 1. Lig: Günseven Şalgam Ereğli Bld: 3- Kayseri Atletikspor: 1

Ligde mücadele eden Medipax Kasyeri Atletikspor dün deplasmanda oynadığı müsabakada Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu ve iki maç sonra kaybetti.

Salon: Ereğli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Halit Cerit, Zekiye Pamuk

Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor: Duru Asali, Şeyma Gülsüm, Nilay Mutlu, Betül Dinç, Gözde Tektahtasız, Begüm Yıldız Kanat, Kübra Koşmaz, Nurhan İnce, Tea Terzievska, Melis Yalnız, Saniye Naz Alnıaçık

Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Merve Nur Oktay, Merve Nur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Berna Demirci, Berra Eren, Tagle Leslie, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar

Setler:

25-22 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)

25-27 (Kayseri Atletikspor lehine)

25-22 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)

25-20 (Günseven Şalgam Ereğli Bld. lehine)

Süre: 26-31-28-27 (112 dakika)