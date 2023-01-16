Kadınlar 1. Lig: İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler: 3- Medipax Kayseri Atletikspor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.
Lig B Grubu'nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Ankara Gölbaşı Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Ünal, Fevzi Songelen
İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler: Jessica Emilia, Selin Toy, Naz Duruay, Zehra Eylül Bektaşer, Dilşad Nur, İlayda Gözen, Elif İrem Akmeşe, Ani Kirilova Bozdeva, Ezgi Abanoz, Eda Gönül Köker, Dolunay Çetinkaya, Esra Ünal, Miray Su Keskin
Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Esra İnce, Halenuz Baytemur, Beril Tozlu, Leyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar
Setler:
1.Set: 30-28
2.Set: 25-20
3.Set: 25-19
4.Set: 25-16
Süre: 29-25-25-21 (100 dakika)