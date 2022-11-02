Kadınlar 1. Lig: Kayseri Kadın FK: 1- Şırnak Nuhspor: 1

Kadınlar 1.
Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayseri Kadın FK, evinde Şırnak Nuhspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, (Esra Nur Kılıçkaya dk.82), Medine Aykaç, (Şeyma Nur Gençay ? dk.90+5), Zeynep Bilir, Pınar Çeri, (Şeyma Yücel ? dk.90+5), Mine Okaytu, Mualla Karanfil, (Nagihan dk.75), Bahar Özen, Merve Fırtına, Rabia Behlül Koç, (Canset Yiğit dk.82)
Şırnak Nuhspor: Vildan Kaya, Gizem Yarlıgaç, Fatma Nur Güven, Efsun Oğuz, Melek Karabulut, Berivan Yalgettekinx, Zeynep Orhan, İpek Akın, Havva Nur Şanlıtürk, Kübra Şen, (Delal Üstün dk.46),Rukiye Kılıç
Gol: Mualla Karanfil dk.33 (Yukatel Kayseri Kadın FK), Havva Nur Şanlıtürk dk.57 (Şırnak Nuhspor)