Kadınlar 1. Lig: Sakarya Kadın FK: 2- Kayseri Kadın FK:2

Lig'de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen sarı kırmızılılar skoru koruyamadı ve haftayı 1 puanla kapattı. Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 5. haftasında evinde Giresun Sanayispor'u konuk edecek.

Stat: Hendek Atatürk

Hakemler: Bedirhan Gökdemir, Fatih Çuhadar, Yusuf Yiğitoğlu

Sakarya Kadın FK: Sıla Burgucu, Aylin Ecrin Evcimik, Yağmur Begüm Demirel, Gaye Şahinoğlu, Edanur Kırcalı, Melis Yavuz (Buse İskender dk.46), Canan Bakaç, Şevval Akgül, Hande Eriş, İlayda Çamur, Aynur Çam (Selam Orhan dk.57)

Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Rabia Behlül Koç (Şeyma Yücel dk.85 ?), İlayda Karakaya, Canset Yiğit, Medine Aykaç (Esra Nur Kılıçkaya dk.85 ?), Bahar Özden, Mine Okaytu, Pınar Çeri (Nagehan Tulğar dk.68), Zeynep Bilir, Saniye Arslano, Mualla Karanfil

Goller: Şevval Akgül (dk.55-81) (Sakarya Kadın FK), Mualla Karanfil (dk.20), Mine Okaytu (dk.46) (Yukatel Kayseri Kadın FK)

Sarı Kartlar: Şevval Akgül, Hande Eriş, Yağmur Begüm Demirel (Sakarya Kadın FK),, Saniye Arslano, Pınar Çeri, İlayda Karakaya, Medine Aykaç (Yukatel Kayseri Kadın FK)