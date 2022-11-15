Kadınlar 1. Ligi kaldığı yerden devam

Ligi'ne verilen 1 haftalık aranın ardından müsabakalar bu hafta yeniden başlayacak.

TFF Kadın 1. Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, bu hafta sonunda Giresun Sanayispor'u konuk edecek. Lige verilen 1 haftalık araya Sakarya deplasmanında Sakarya Kadın FK karşısında aldığı 2-2'lik sonuç ile giren Yukatel Kayseri FK 5 puan ile ligde 8. sırada yer alıyor.

Giresun Sanayispor karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirten Yukatel Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Osman Bahadır Kökoğlu, “Bu hafta oynayacağımız karşılaşmayı kazanmak ve alt sıralar ile aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Bu sezon önceliğimiz ligde sağlam bir yer edinmek. Üst sıraları zorlayabilirsek, bunun için de çaba göstereceğiz. Evimizde oynayacağımız Sakarya maçı bu doğrultuda önemli” diye konuştu.

Yukatel Kayseri Kadın FK ile Sakarya Sanayispor arasında oynanacak olan karşılaşma Kayseri Sümer Stadı'nda 20 Kasım Pazar günü saat 12.00'da başlayacak.