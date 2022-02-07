Kadınlar 2. Futbol Ligi

Lig B Grubunda 1. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde Ünyegücü FK'yi konuk etti. Rakibine 8-0 gibi farkı mağlup olan Kılıçaslan Yıldızspor sezona kötü başladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi

Kılıçaslan Yıldızspor: Melike Tokgöz, Dilan Özbey, Yasemin Karakaya, Ceyda Kevser Demir, Şerife Nur Birol, Ceyda Doğan, Büşra Tekik, Beyza Bozdağ, Gükanay Karaca (Dk.36 Yeliz Aın), Fatma Nur Elkıran, Zeliha Sena Yıkılmaz (Dk.58 Sıla Sarıdoğa)

Ünyegücü FK: Nurcan Yağçı, Kardelen Günay, Buse Uçan, Sevilay Duman, Gizem Yazıcı (Dk.73 Sevilay Yeşilot), Ece Selen Terzioğlu, Aleyna Meral, Makbule Kaplan (Dk.67 Esra Yılmaz), Medine Bozali, Ceren Konar (Dk.67 Selinay Çaybaşı), Buket Karadağ

Goller: Medine Bozali (dk.6, 29, 75 ve 79), Sevilay Duman, (dk.40), Buket Karadağ (dk.59), Aleyna Meral (dk.65), Sevilay Yeşilot (dk.83) (Ünyegücü FK)