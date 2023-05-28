Kadınlar 2. Lig 9.Hafta

Kadınlar 2.
Lig A Grubunda yer alan Kayseri temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor; ligin 9. haftasında evinde oynadığı maçta Erzincan Gençler Gücüspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tolga Selvi, Hamza Yıldız, Hatice Yüceyurt
Kılıçaslan Yıldızspor: Esra Alan, Gülseren Irkılata, Ceyda Doğan, Fatma Acıpınar , Züleyha Gezer, Gülbahar Yıldız, Nursena Taşdemir, Ayşegül Doğan (Aysu Yılmaz dk.30), Emine Aysel, Merve Fırtına, Nevin Çadır (Esra Kılıçkaya dk.46)
Erzincan Gençler Gücüspor: Melisa Özege, Melek Çoban, Dilan Çağla Güven, Aleyna Yasemin Eroğlu, Nursel Bingöl (Ezgi dk.70), Şeyda Nur Okumuş, Esra Bingöl (Eylül Bal dk.60), Simge Cam, Derya Korkmaz, Rabia Tunç
Goller: Ceyda Doğan (dk. 89) (Kılıçaslan Yıldızspor), Derya Korkmaz (dk.27) (Erzincan Gençler Gücüspor)