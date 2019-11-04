Kadınlar 2. Lig

Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Sivas Gazi Lisesi Spor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Mehmet Koç, Muhammet Ülker

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Melda Çetin, Narin Yakut, Merve Özdin, Dilan Aslan, Şeyma Yücel, Aleyna Gültekin, (Dk.73 Ceyda Doğan), Saniye Arslano, (Dk.81 Fatma Acipinar) Elvin Kılınç, Nazar Tanrısever, (Dk.74 Bengü Yücebaş), İrem Barut

Sivas Gazi Lisesi Spor: Ümmühan Susuz, Şerife Hazırbulan, (Dk.80 Pınar Yiğit), Şevval Arzu Erki, Rojin Arğun, Hatice Küçükyıldız, Ebru Nayman, (Dk.61 Yasemin Gül), Kader Şimşek, Figen Naçar, Safiye Pınarbaşı, Tuğba Doğan, Menekşe Tahmazoğlu (Dk.70 Cennet Nur Çitce)

Goller: Saniye Aslano (dk. 47), Dilan Aslan (dk. 66), Şeyma Yücel (dk. 69) (Kayseri Gençlerbirliği)