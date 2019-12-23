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Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta

Kadınlar 2.

Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, ligin 9.haftasında oynadığı maçta rakibi Akdeniz Nurçelikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya,Erkan Kırçıl, Mustafa Soner Yüce


Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Bengü Yücebaş, Şeyma Yücel, (Dk.71 Glşen Urgun), Aleyna Gültekin, Dilan Aslan, Narin Yakut, İrem Barut, Saniye Arslano, (Dk.56 Ayşegül Elif Hemit), Mine Okaytu, (Dk.85 Yağmur Fatmanur Ocak), Nazar Tanrısever, Elvin Kılınç


Akdeniz Nurçelikspor: Sude Mihi Çınar, Sudenur Nuray Bedir, Gülşah Çamlı, İlayda Gündoğdu, Buse Çolak, Gözde Gül, Merve Yöndem,(Dk.41 Büşra Gümüş), Elanur Laçın, Ceyda Karagözoğlu,(Dk.46 Yasemin Kurdoğlu), Nurcan Çelik, Yaren Çetin


Goller: Elvin Kılıç Dk.11, Saniye Arslano Dk.37 (Kayseri Gençlerbirliği)

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