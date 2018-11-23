Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta Kayseri haftası

Futbol Ligi 9. Grup'ta 2. hafta maçlarının tamamı yarın Kayseri'de oynanacak. Kayseri derbisine sahne olacak haftada diğer iki Kayseri ekibi ise Konya temsilcilerini ağırlayacak.

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta bu sezon Anadolu Yıldızları, Gençlerbirliği, Erenköyspor, Kılıçaslan Yıdızspor, Konya İdman Yurdu ve Pema Koleji Gençlikspor takımları bulunuyor. Bu grupta ligin ikinci hafta maçlarının tamamı yarın kayseri'de oynanacak. Günün ilk maçında Argıncık 1 Nolu Saha'da saat 11.00'da Anadolu Yıldızları ekibi Konya İdman Yurdu'nu konuk edecek. Günün ikinci maçında Argıncık 2 Nolu Saha'da iki Kayseri takımı Erenköyspor ile Gençlerbirliği takımları kozlarını paylaşacak. Günün son maçında ise Argıncık 1 Nolu Saha'da saat 13.b00'da Kılıçaslan Yıldızspor kendi sahasında Konya temsilcisi Pema Koleji Gençlikspor'u konuk edecek.

Grupta oynanan ilk hafta maçlarını kazanan Konya İdman Yurdu, Kayseri Gençlerbirliği ve Pema Koleji Gençlikspor, zirveyi averaj ile paylaşıyor.