Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde Kayseri haftası

Futbol Ligi 9. Grup'ta bu hafta sonu iki Kayseri derbisi oynanacak. Grupta yer alan 4 Kayseri takımı Cumartesi günü birleri ile mücadele edecek.

Bu sezon 6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele ettiği Futbol Ligi'nde bu hafta Kayseri derbileri dikkat çekecek. 9. Grup'ta yer alan 4 Kayseri ekibi Cumartesi günü iki Kayseri derbisinde kozlarını paylaşacak. Haftanın ilk maçında grubun namağlup takımı Kayseri Gençlerbirliği Argıncık 1 Nolu Saha'da saat 10.00'da Anadolu Yıldızları ile karşılaşacak. Yine aynı gün aynı sahada saat 12.00'da ise Erenköyspor ile Kılıçaslan Yıldızspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu iki karşılaşma grupta zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor.

Bu sezon ligde, çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren 30 takım play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek.