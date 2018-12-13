Kadınlar 3. Futbol Ligi'ne 1 hafta ara

Futbol Ligi'nde maçlara bir hafta ara verildi. Bu hafta sonu ligde maç oynanmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile Kadınlar 3. Futbol Ligi'ne bir hafta ara verildi. Ligde, çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren 30 takım play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. Lige verilecek aranın ardından 23 Aralık'ta oynanacak olan karşılaşmalar ile ligde ilk yarı tamamlanmış olacak. Kayseri'nin bu sezon 4 temsilcisinin yer aldığı 9. Grup'ta verilen ara öncesinde Kayseri Gençlerbirliği namağlup lider konumda bulunuyor. Bu takımı yine namağlup Konya Temsilcisi Pema Koleji takip ediyor. Konya İdman Yurdu 6 puan ile 3. sırada yer alırken Kılıçaslan Yıldızspor ise aynı puan ile 4. basamakta kendine yer buldu. Ligde puanı bulunmayan Kayseri ekipleri Anadolu Yıldızları ile Erenköyspor ise son sırayı paylaşıyor.