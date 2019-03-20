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Kadınlar 3. Lig Play-Off maçları Kayseri'de oynanacak

2018-2019 futbol sezonunda bölgesel olarak planlanan ve 15 grupta oynanan Kadınlar 3.

Ligi'nde play-off müsabakaları 24 Mart 2019 tarihinde başlayacak. Play-Off merkezlerinden biri olan Kayseri'de 6 takım mücadele edecek.


Gruplarında 1 ve 2. olan takımlar Kadınlar 3. Ligi play-off müsabakası oynamaya hak kazanacak. Play-off ilk turunda grubunda 1. olan takımlar diğer grupların 2. takımları ile kura ile eşleşecekler. Play-off 3. turundan itibaren takımlar kura usulüyle grup ve sıralamaya bakılmaksızın eşleşecek, Play-Off yarı finaline kalan 4 takım çift devre lig usulüne göre mini turnuvalarda yer alacak ve İlk sırayı alan takım Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak. İlk 3 sırayı alan takımlar Kadınlar 2. Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. Play-off 1. ve 2. eleme müsabakaları TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal sürelerinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabakalar 15'er dakikalık iki devre halinde uzatılacak. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmazsa kazanan, penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Tarafsız saha olarak belirlenen Kayseri'de 6 takım yer alıyor. Pazar günü İncesu Stadı'nda oynanacak olan Play-Off ilk maçlarının programı şöyle:


10.00 Aile Sosyal Politikalarspor-Telsizspor


12.00 Giresun Sanayispor-Konya İdman Yurdu


Toki İ.Ö.O Gençlikspor-Hatay B.B Gençlik

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