Kadınlar 3. Ligi'ne 1 hafta ara

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu tarafından ''Bir hafta amatör maçların ertelenmesi kararı'' Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi'nde de uygulanacak. Böylece liglerde ikinci yarı maçları bir hafta gecikmeli başlayacak.

Dün, TFF Amatör İşler Kurulu, son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının oynanmamasına karar vermişti. Bu karar Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi içinde geçerli olacak. Karar kulüplere gün içinde bildirildi. Bu sezon 6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele ettiği ligde ilk yarı sona ermişti. İkinci yarının ilk hafta maçlarının oynanacağı bu haftada program açıklanmasına rağmen son kurul kararı ile bu hafta liglerde maç oynanmayacak. Böylece ligde ikinci yarı bir hafta ertelemeli başlayacak.