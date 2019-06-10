Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları

Kadınlar 3.
Lig Yükselme Müsabakaları devam ediyor. Kayseri Gençlerbirliği sahasında oynadığı maçta 1955 Batman Belediyespor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Ahmet İnci, Gökhan Erzin
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Elmas Karakaya, Ayşenur Deveci, Merve Özdin, Mine Okaytu (Nazar Tanrusever dk. 90 ?), Elvin Kılınç (Sevde Nur dk. 90x), Dilan Aslan, Bahar Özen, Aleyna Gültekin, Melda Çetin, Şeyma Yücel (Emine Aysel dk. 81)
1955 Batman Belediyespor: Şeymanur Hapaç, Narin Keve, Melek Karabulut (Berivan Tek dk. 90 ?), Suzan Sayaca, İclal Çiftçi, Rahime Atabay, Zehra Acar, Hamide Şeylan, Sevgi Tüzün, İpek Akın (Efsun Oğuz dk. 80), Pınar Demircan
Gol: Aleyna Gültekin (dk. 67) (Kayseri Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği)