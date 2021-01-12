Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Adana Basketbol’u 96-73 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Adana Basketbol'u 96-73 mağlup etti.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç (4), Zeynep Öykü Kalbisagde (5), Melis Gülcan (13), Ayşegül Günay Aladağ (6), Gülse Uğur (2), Maja Miljkovic (1), Cansu Çolakoğlu (2), Fatma Dikmen (2), Mikiah Harrigan (10), Kalani Brown (20), Esra Ural Topuz (10), Tyasha Harris (21)
Adana Basketbol: Raushan Gültekin (2), Nathalie Marie Fontaine (17), Ezgi Manlacı (12), Ladin Özel (2), Gabija Meskonyte (4), Öykü Taşkın (5), Gülfer Tokatlı (7), Montrelle Wallace (16), İlknur Yıldızhan (8)
Periyotlar: 1.Periyot: 32-20 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 25-14 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 21-15 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 18-24 (Adana Basketbol lehine)
Devre: 57-34 (Bellona Kayseri lehine)