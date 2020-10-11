Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 - Galatasaray: 79

Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray’a 74-79 yenildi.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 74-79 yenildi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Ahmet Murat Arıkanlı
Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep 2, Melis 18, Ayşegül 11, Cansu, Fatma, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra 10, Harris 19
Galatasaray: Asena 12, Williams 16, Simge, Meltem, Miray, Cansu 6, Sude, Pelin 4, Stainberga 3, Hruscakova 9, Alaire 29
1. Periyot: 20-19 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 58-66 (Galatasaray lehine)