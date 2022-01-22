Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 69 - Antalya Basketbol: 60

Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında ağırladığı Antalya Basketbol’u 69-60 mağlup etti.
Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında ağırladığı Antalya Basketbol'u 69-60 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel Koç
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy (17), Zeynep Öykü Kalbisağde (5), Meltem Topaloğlu, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar (3), Christia Williams (22), Farhiya Abdi (5), Egle Sventoraite (10), Gizem Tüzün (4), Helin Boybeyi (3)
Antalya Basketbol: Gamze Takmaz (7), Naile Çırak (11), Sera Özelçi (11), Öykü Taşkın, Luca Ivankovic (5), İlsu Darıcıoğlu (4), Beril Aybayrak (1), Nicole Nared (21)
Periyotlar: 1.Periyot: 17-10 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 16-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 15-14 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 4.Periyot: 21-21 (berabere)
Devre: 33-25 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)