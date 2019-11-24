Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3 sayıyla kazandı. (58-55)
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Tolga Edis, Muhammed Murat Zafer
OGM Ormanspor: Robinson (18), Paris (16), Nilay Kartaltepe (3), Pelin Derya Bilgiç (14), Damla Gezgin, Leedham (5), Naile Çırak (2)
Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir (10), Beril Albayrak, Wauters (4), Barbee (18), Burke (16), Ivankovic (3), Ayşegül Günay Aladağ (4), Gülse Uğur
Periyotlar: 1. Periyot: 21-18 (OGM Ormanspor lehine) 2.Periyot: 7-13 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 13-11 (OGM Ormanspor lehine) 4.Periyot: 17-13 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: Devre: 28-31 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)